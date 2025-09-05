МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Владимир Путин прибыл в Самару

У главы государства обширная рабочая программа, запланированы встречи, совещание и визит на предприятие по производству и ремонту ракетных и газотурбинных двигателей.
Ян Брацкий 2025-09-05 21:22:35
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент Владимир Путин завершил рабочую поездку во Владивосток и прилетел в Самару. Там у главы государства запланировано совещание по вопросам двигателестроения.

Кроме того, российский лидер встретится с губернатором региона Вячеславом Федорищевым и посетит предприятие «ОДК-Кузнецов». Завод производит и ремонтирует ракетные и газотурбинные двигатели.

О своей поездке в регион Путин рассказал на полях Восточного экономического форума, где накануне выступил на пленарной сессии.

Напомним, обширное турне Владимира Путина началось с посещения Китая, где он принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества. После президент прилетел во Владивосток на Восточный экономический форум.

#Путин #самара #шос #двигателестроение #ОДК-Кузнецов #ВЭФ
