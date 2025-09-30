МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
WSJ: Израиль внес в план Трампа правку о палестинском государстве

В соглашении об урегулировании в секторе Газа нет прямого упоминания о двух государствах.
Владимир Рубанов 2025-09-30 05:12:31
© Фото: Rizek Abdeljawad XinHua, Global Look Press

Власти Израиля участвовали в формировании плана президента США Дональда Трампа по прекращению огня в секторе Газа. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Израиль внес несколько правок в итоговый текст документа. Наиболее важная из них касается вопроса государственности.

План Трампа по Газе оставляет шанс на создание палестинского государства, но без прямого упоминания о двух государствах. Вместо этого там говорится о стремлении палестинского народа к самоопределению.

Арабские чиновники заявили газете, что Саудовская Аравия вряд ли вложится в этот план, если не будет четкого плана по созданию двух государств. Они также сказали, что представители Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ встречались с Трампом и Нетаньяху в понедельник.

Основные положения плана Трампа включают полное прекращение боевых действий, освобождение заложников ХАМАС в течение 72 часов, передачу сектора Газа под внешнее управление на переходный период.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поддержал план Трампа. Он заявил, что если ХАМАС отвергнет такое соглашение, то Израиль завершит работу самостоятельно. План поддержали также Франция, Турция, Египет и другие страны.

 

#в стране и мире #сша #Дональд Трамп #Израиль #сектор Газа #палестина #ХАМАС #урегулирование #мирный план
