МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Макрон поддержал план Трампа по Газе

Президент Франции считает, что у ХАМАС не останется выбора, кроме как дать свободу заложникам.
Владимир Рубанов 2025-09-30 00:04:54
© Фото: IMAGO Liri Agami, Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил поддержку инициативе американского лидера Дональда Трампа, направленной на завершение конфликта в секторе Газа. Об этом сообщает RT.

Макрон приветствовал стремление Трампа прекратить войну в Газе и освободить заложников. Он считает, что у ХАМАС не останется выбора, кроме как следовать плану и дать свободу удерживаемым израильтянам.

План Трампа по прекращению войны Израиля и ХАМАС включает 20 пунктов, касающихся перемирия и будущего сектора Газа. Они предусматривают отвод сил Израиля на согласованную линию для освобождения заложников, приостановку военных операций и заморозку линии фронта.

От ХАМАС требуется освободить заложников в течение 72 часов после того, как Израиль примет план. Фактически это уже произошло: находящийся с визитом в Вашингтоне премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что принимает план американского лидера.

Американский план предполагает, что Израиль освободит 250 палестинских заключенных и 1,7 тыс. жителей Газы. За каждого заложника Израиль вернет останки 15 жителей Газы. ХАМАС сдаст оружие в обмен на амнистию и возможность покинуть сектор.

Дальнейший сценарий включает восстановление инфраструктуры анклава без участия ООН и Красного Полумесяца. Управление сектором Газа будет осуществлять временный переходный технократический палестинский комитет. Надзор и контроль будет принадлежать «Совету мира» под руководством Трампа.

Эксперты разработают план развития региона. Там предлагается создать специальную экономическую зону.

Жителям Газы гарантируется свобода передвижения. ХАМАС не будет играть роли в управлении сектором. Предлагается уничтожение военной инфраструктуры и демилитаризация Газы, а также развертывание Международных сил стабилизации для обеспечения внутренней безопасности.

Глава Белого дома добавил, что урегулирование конфликта в Газе должно стать частью «более широкого мира на Ближнем Востоке».

#Франция #сша #Израиль #сектор Газа #палестина #ХАМАС #Прекращение огня #заложники #урегулирование
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
2
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
3
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
4
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
5
«Панцирь». Работа в период СВО
6
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
7
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
8
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
9
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
10
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 