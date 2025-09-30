Макрон поддержал план Трампа по Газе

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил поддержку инициативе американского лидера Дональда Трампа, направленной на завершение конфликта в секторе Газа. Об этом сообщает RT.

Макрон приветствовал стремление Трампа прекратить войну в Газе и освободить заложников. Он считает, что у ХАМАС не останется выбора, кроме как следовать плану и дать свободу удерживаемым израильтянам.

План Трампа по прекращению войны Израиля и ХАМАС включает 20 пунктов, касающихся перемирия и будущего сектора Газа. Они предусматривают отвод сил Израиля на согласованную линию для освобождения заложников, приостановку военных операций и заморозку линии фронта.

От ХАМАС требуется освободить заложников в течение 72 часов после того, как Израиль примет план. Фактически это уже произошло: находящийся с визитом в Вашингтоне премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что принимает план американского лидера.

Американский план предполагает, что Израиль освободит 250 палестинских заключенных и 1,7 тыс. жителей Газы. За каждого заложника Израиль вернет останки 15 жителей Газы. ХАМАС сдаст оружие в обмен на амнистию и возможность покинуть сектор.

Дальнейший сценарий включает восстановление инфраструктуры анклава без участия ООН и Красного Полумесяца. Управление сектором Газа будет осуществлять временный переходный технократический палестинский комитет. Надзор и контроль будет принадлежать «Совету мира» под руководством Трампа.

Эксперты разработают план развития региона. Там предлагается создать специальную экономическую зону.

Жителям Газы гарантируется свобода передвижения. ХАМАС не будет играть роли в управлении сектором. Предлагается уничтожение военной инфраструктуры и демилитаризация Газы, а также развертывание Международных сил стабилизации для обеспечения внутренней безопасности.

Глава Белого дома добавил, что урегулирование конфликта в Газе должно стать частью «более широкого мира на Ближнем Востоке».