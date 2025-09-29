Белый дом опубликовал план Трампа по завершению конфликта в Газе

Белый дом опубликовал план президента США Дональда Трампа по завершению конфликта в Газе, который состоит из 20 пунктов.
Отмечается, что предложение американского лидера предполагает немедленное прекращение конфликта и вывод израильских войск, а также заморозку боевых действий в обмен на освобождение заложников. Глава Белого дома дал 72 часа на освобождение заложников после того, как Израиль признает предложенное им соглашение.
Кроме этого, Соединенные Штаты будут сотрудничать с арабскими и международными партнерами в создании временных Международных стабилизационных сил для Газы. Также будет создана особая экономическая зона в секторе, где будут действовать льготные условия для стран-участниц.
Сам план предусматривает амнистию для членов ХАМАС, которые согласны на разоружение и мирное сосуществование. Помимо этого в нем предусмотрено то, что Израиль не будет оккупировать или аннексировать анклав.
После подписания соглашения в Газу немедленно поступит международная гуманитарная помощь, включая восстановление инфраструктуры.
До этого стало известно, что тысячи израильтян вышли на улицы Тель-Авива с требованием прекратить войну в секторе Газа и добиться освобождения заложников, которые удерживаются палестинскими радикалами уже 715 дней.
