Белый дом опубликовал план Трампа по завершению конфликта в Газе

Предложение Трампа предполагает немедленное прекращение конфликта и вывод израильских войск, а также заморозку боевых действий в обмен на освобождение заложников.
Дарья Ситникова 2025-09-29 22:02:00
© Фото: Liu Jie, XinHua, Global Look Press

Белый дом опубликовал план президента США Дональда Трампа по завершению конфликта в Газе, который состоит из 20 пунктов.

Отмечается, что предложение американского лидера предполагает немедленное прекращение конфликта и вывод израильских войск, а также заморозку боевых действий в обмен на освобождение заложников. Глава Белого дома дал 72 часа на освобождение заложников после того, как Израиль признает предложенное им соглашение.

Кроме этого, Соединенные Штаты будут сотрудничать с арабскими и международными партнерами в создании временных Международных стабилизационных сил для Газы. Также будет создана особая экономическая зона в секторе, где будут действовать льготные условия для стран-участниц.

Сам план предусматривает амнистию для членов ХАМАС, которые согласны на разоружение и мирное сосуществование. Помимо этого в нем предусмотрено то, что Израиль не будет оккупировать или аннексировать анклав.

После подписания соглашения в Газу немедленно поступит международная гуманитарная помощь, включая восстановление инфраструктуры.

До этого стало известно, что тысячи израильтян вышли на улицы Тель-Авива с требованием прекратить войну в секторе Газа и добиться освобождения заложников, которые удерживаются палестинскими радикалами уже 715 дней.

#сша #Трамп #Израиль #план #Газа
