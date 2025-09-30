Египет, Турция, ОАЭ и другие страны поддержали план Трампа по Газе

Турция, Египте, ОАЭ, Саудовская Аравия, Катар и Иордания поддержали план Трампа по урегулированию военного конфликта в Секторе Газа. Об этом сообщается в совместном заявлении глав МИД.

Сегодня Белый дом опубликовал план президента США Дональда Трампа по завершению военного конфликта в Газе. В нем содержится 20 пунктов.

Согласно документу нужно немедленно прекратить военный конфликт, вывести израильские войска и освободить заложников. После того, как Израиль признает план принятым, Трамп дает три дня на освобождение заложников.

На данный момент, палестинское движение «ХАМАС» еще не получило письменный план Трампа. После его подписания в Сектор Газа сразу поступит международная гуманитарная помощь, включая восстановление инфраструктуры.