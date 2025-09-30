МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Уиткофф может оставить пост спецпосланника Трампа в конце года

Бизнесмен занимает должность специального государственного служащего с ограниченным сроком службы.
Владимир Рубанов 2025-09-30 03:57:16
© Фото: Aaron Schwartz - Pool via CNP Keystone Press Agency, Global Look Press

Стив Уиткофф может покинуть пост спецпосланника Трампа по Ближнему Востоку в конце 2025 года, пишет Times of Israel. Прорыв в урегулировании конфликта в Газе может ускорить его уход.

Уиткофф занимает должность специального государственного служащего с ограниченным сроком службы - 130 дней. Он вел основную работу над планом по урегулированию конфликта в Газе.

План был представлен США и включает элементы предложений других участников переговоров.  29 сентября Трамп принял израильского премьера Биньямина Нетаньяху в Белом доме для обсуждения плана. Тот уже согласился с его положениями.

Уиткофф стал спецпосланником Трампа по Ближнему Востоку в январе 2025 года. Он способствовал заключению сделки о прекращении огня между Израилем и ХАМАС, которая дала возможность освободить часть заложников.

Ранее план Трампа по сектору Газа поддержали президент Франции, а также Турция, Египет и другие страны.

