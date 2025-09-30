Союзники должны помочь Украине получить дальнобойное оружие, чтобы сделать Крым «непригодным для жизни», заявил бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

«Нам нужно задушить Крым. И этот мост… нам нужны Taurus из Германии, нам нужно разрушить Керченский мост...», - цитирует его слова The Guardian.

Ранее российский посол в Лондоне Андрей Келин рассказал, что Великобритания пообещала рассмотреть поставки Украине дальнобойных ракет Nightfall («Сумерки»), которые пока даже не разработаны.

Тем временем США обсуждают возможность передачи Киеву крылатых ракет средней дальности Tomahawk. Решение по ним пока не принято. В Кремле заявили, что Москва внимательно анализирует и изучает эти сообщения.

Германия пока публично отказывается поставлять Киеву свои крылатые ракеты Taurus дальностью около 500 километров, ссылаясь на то, что это непосредственно вовлечет в конфликт немецких военнослужащих. Однако этот вопрос постоянно дискутируется в Берлине.