Великобритания выдает желаемое за действительное, обещая поставлять Украине дальнобойные ракеты Nightfall («Сумерки»). Об этом заявил РИА Новости российский посол в Лондоне Андрей Келин. По его словам, такого оружия пока даже не существует.

Дипломат напомнил, что глава Минобороны Британии Джон Хили ранее сообщил украинским СМИ о намерении Лондона рассмотреть возможность передачи Киеву тактических баллистических ракет Nightfall.

Это может случиться лишь после того, как такие системы будут разработаны и произведены, добавил Келин. Речь идет о баллистических ракетах, которые запускаются с подвижного комплекса и могут поражать цели на расстоянии более 600 километров. В ближайшее время британское министерство обороны объявит тендер на создание этих ракет. Судя по плану, первые испытания начнутся через 9-12 месяцев.

Минобороны Великобритании заказало в августе разработку новой баллистической ракеты. Проект Nightfall предусматривает создание ракетного комплекса, который сможет развернуться за 15 минут и поразить цель через 10 минут после запуска ракеты.

Комплекс должен быть готов покинуть огневую позицию в течение пяти минут. Он должен запускать не менее двух ракет и работать как днем, так и ночью. К комплексу предъявляется требование устойчивости к электромагнитным воздействиям. Масса боеголовки Nightfall должна составить 300 килограммов.

Ранее сообщалось, что США обсуждают возможность поставок на Украину крылатых ракет Tomahawk. Решение по ним пока не принято.

В Москве неоднократно подчеркивали, что США и Европа должны прекратить поставки вооружений Киеву. Президент России Владимир Путин говорил, что разрешение Украине бить по России западным дальнобойным оружием будет означать, что с ней воюют страны НАТО.