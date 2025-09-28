В США обсуждают решение о поставке крылатых ракет Tomahawk Украине

Белый дом размышляет над поставками крылатых ракет Tomahawk Украине. Об этом вице-президент страны Джей Ди Вэнс рассказал телеканалу Fox News.

«Это вопрос, по которому окончательное решение примет президент. Мы прямо сейчас ведем обсуждения по этой теме», - сказал он.

По его словам, США хочет покончить с конфликтом на Украине, однако Россия затягивает подписание мирной сделки.

Согласился с ним и спецпосланник главы Белого дома Дональда Трампа Кит Келлог, который подтвердил, что пока окончательного решения по ракетам не принято.

Ранее сообщалось о том, что Киев подготовил целый список запросов Трампу, и он удовлетворил все, кроме пункта о поставке Tomahawk.