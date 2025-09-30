МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Кипшидзе: цель украинских безбожников не будет оправдана

То, что мы сейчас видим на Украине в ситуации с УПЦ – это попытки давления на прихожан украинской православной церкви, а также желание киевских властей угрожать им, запугивать их и заставлять переходить в раскольническую ПЦУ.
Виктория Бокий 2025-09-30 20:56:10
© Фото: Sergei Chuzavkov, Keystone Press Agency, Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Суд о ликвидации канонической Украинской православной церкви в Киеве перенесли на 30 октября. Иск в начале сентября подала госслужба страны по этнополитике и свободе совести. Все из-за того, что Киевскую митрополию признали связанной с русской православной церковью. О беспрецедентных в новейшей истории гонениях на верующих рассказал в эфире «Звезды» заместитель председателя синодального отдела московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

По словам собеседника телеканала, то, что мы сейчас видим на Украине в ситуации с УПЦ – это попытки давления на прихожан украинской православной церкви, а также желание киевских властей угрожать им, запугивать их и заставлять переходить в раскольническую ПЦУ, которая получает выгоду от всей этой ситуации.

«Мы верующие люди молимся за наших собратьев по вере, многие из которых хотели бы верить так, как верили их деды и прадеды, поддерживать единство с канонической церковью. Мы молимся за тех, кто подвергается преследованиям и надеемся, что желание безбожников, их убежденность в способности разобраться с церковью, уничтожить ее, не будет оправдана», - подчеркнул Кпишидзе.

Что касается издевательств украинских безбожников над мощами православных святых, то это не что иное, как одержимость, форма богоборчества, издевательства и унижение верующих.

«Храмы, которые были переданы раскольникам, опустели, в них начали проводить кулинарные и политические шоу. Это еще раз подтверждает, что там, где появляются раскольники, безбожники, там не может быть никакого почитания, никакой веры и верующие люди это прекрасно понимают, показывая, что они не присоединяться к расколу и политическим манипуляторам, которые хозяйничают на территории древней обители», - заключил специалист.

Ранее в разговоре с телеканалом Вахтанг Кипшидзе отметил, что злодеяния против церкви на Украине носят сатанинский характер и совершаются при полном попустительстве западных стран. В РПЦ убеждены, что те, кто занимается борьбой с церковью, рано или поздно ответят перед судом истории и собственной совести.

#Украина #Православие #УПЦ #наш эксклюзив #вахтанг кипшидзе
