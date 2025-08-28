На Украине официально признали УПЦ связанной с Русской православной церковью

На Украине официально признали УПЦ аффилированной с Русской православной церковью. Об этом сообщили в Госслужбе Украины по этнополитике и свободе совести (ГСУЭСС).
«ГСУЭСС признала УПЦ аффилированной с иностранной религиозной организацией, деятельность которой на Украине запрещена», - говорится в сообщении.
При этом под иностранной религиозной организацией подразумевается РПЦ.
Ранее сообщалось, что украинские власти обязали УПЦ к 18 августа разорвать все отношения с РПЦ.
Напомним, символично в День независимости Украины 24 августа 2024 года лидер киевского режима Владимир Зеленский подписал закон о фактическом запрете в стране канонической УПЦ.
Этот закон в Верховной раде приняли практически единогласно, назвав это историческим моментом. Заседание шло без обсуждения, депутаты сразу перешли к голосованию.
© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»