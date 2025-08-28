МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
На Украине официально признали УПЦ связанной с Русской православной церковью

Такое решение может послужить основанием для полного запрета УПЦ.
Константин Денисов 2025-08-28 16:04:06
© Фото: Michael Kudryavtsev, Russian Look, Global Look Press

На Украине официально признали УПЦ аффилированной с Русской православной церковью. Об этом сообщили в Госслужбе Украины по этнополитике и свободе совести (ГСУЭСС).

«ГСУЭСС признала УПЦ аффилированной с иностранной религиозной организацией, деятельность которой на Украине запрещена», - говорится в сообщении.

При этом под иностранной религиозной организацией подразумевается РПЦ.

Ранее сообщалось, что украинские власти обязали УПЦ к 18 августа разорвать все отношения с РПЦ.

Напомним, символично в День независимости Украины 24 августа 2024 года лидер киевского режима Владимир Зеленский подписал закон о фактическом запрете в стране канонической УПЦ.

Этот закон в Верховной раде приняли практически единогласно, назвав это историческим моментом. Заседание шло без обсуждения, депутаты сразу перешли к голосованию.

#в стране и мире #Украина #РПЦ #УПЦ
