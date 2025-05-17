Кипшидзе: злодеяния против церкви на Украине носят сатанинский характер

Захват храма Рождества Пресвятой Богородицы в Заставне Черновицкой области на западе Украины – это далеко не первый раз, когда представители раскольников, которых поддерживают националисты, продолжают уничтожать Украинскую Православную церковь (УПЦ). Об этом в разговоре со «Звездой» сказал замглавы Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

Специалист подчеркнул, что подобные злодеяния совершаются при полном попустительстве западных стран.

«Как и в прошлые разы, мы считаем что это продолжение политики уничтожения украинской православной церкви, которая осуществляется при полном попустительстве со стороны западных стран», - заявил собеседник телеканала.

Но наказание все же неминуемо. В РПЦ убеждены, что те, кто занимается борьбой с церковью, рано или поздно ответят перед судом истории и собственной совести.

«Мы убеждены, что те, кто занимается борьбой с церковью, рано или поздно ответят перед судом истории и своей совести, за подобные злодеяния, которые носят богоборческий и сатанинский характер», - заключил Кипшидзе.

Сегодня в соцсетях начали распространятся фото и видео, где активисты раскольнической Православной церкви Украины срезают замок на двери храма Рождества Пресвятой Богородицы в Заставне Черновицкой области на западе Украины. В это время у входа в церковь идет борьба: верующие пытаются дать отпор раскольникам и не допустить захвата храма.