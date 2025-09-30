МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Суд о ликвидации УПЦ на Украине перенесли на 30 октября

Владимир Зеленский подписал закон о запрете Украинской православной церкви в августе прошлого года, дав духовенству девять месяцев, чтобы разорвать все связи с Россией.
Ян Брацкий 2025-09-30 12:49:31
Суд на Украине отложил заседание по иску о ликвидации Киевской митрополии канонической Украинской православной церкви до 30 октября. Об этом сообщил адвокат Никита Чекман.

«Сегодня отложили судебное заседание на 30 октября на 10 часов (совпадает с мск) в связи с болезнью судьи», - сказал Чекман в своем Telegram-канале.

Напомним, 2 сентября стало известно, что госслужба Украины по этнополитике и свободе совести подала в суд иск о ликвидации Киевской митрополии УПЦ. Заседание по этому делу должно было состояться сегодня.

Закон о запрете УПЦ был подписан Владимиром Зеленским еще в конце лета прошлого года. Тогда киевский режим дал духовенству девять месяцев на то, чтобы разорвать все связи с Русской православной церковью.

Украинские власти устроили настоящие гонения на верующих. При поддержке местных властей раскольники захватывали храмы, у священников проводились обыски, многие из них оказались за решеткой под надуманными предлогами, прихожане и настоятели избивались радикалами при попустительстве полицейских.

