Второй подозреваемый в подрыве «Северных потоков» был задержан в Польше

Сообщается, что его зовут Владимир З. и он арестован по ордеру, выданному судом ФРГ.
Сергей Дьячкин 2025-09-30 13:45:52
© Фото: Neil Milton, Keystone Press Agency, Global Look Press

В Польше был задержан гражданин Украины, подозреваемый властями ФРГ в причастности к подрыву «Северных потоков». Об этом сообщила польская радиостанция RMF FM со ссылкой на Министерство иностранных дел страны.

Полиция задержала подозреваемого в Прушкуве, а затем передала прокуратуре в Варшаве. Сообщается, что его зовут Владимир З. (Wołodymyr Z.).

Его арестовали на основании ордера на арест, выданного немецким судом, пишет 360.ru.

Сообщается, что в ближайшее время начнется процедура экстрадиции арестованного в Германию. Это уже второй задержанный по делу о подрыве газопровода. Оба они являются гражданами Украины. До этого в Италии задержали Сергея Кузнецова.

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский в разговорах выражал готовность предоставить убежище и наградить орденом подозреваемого в диверсии на «Северных потоках».

В середине августа 2024 года немецкие СМИ сообщили, что Генпрокуратура ФРГ выдала ордер на арест Владимира Журавлева, подозреваемого в причастности к подрыву газопроводов.

Свои расследования взрывов ведут Германия и Россия. ФСБ классифицировала инцидент как акт международного терроризма. В Москве неоднократно говорили о причастности США к этой диверсии.

