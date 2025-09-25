МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Rzeczpospolita: в Польше хотели дать убежище подозреваемому в подрыве «СП»

Один из подрывников ушел через территорию Польши.
Дима Иванов 2025-09-25 14:44:37
© Фото: Алексей Алексеев, РИА Новости

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в разговорах выражал готовность предоставить убежище и наградить орденом подозреваемого в диверсии на «Северных потоках» осенью 2022 года, сообщили источники издания Rzeczpospolita (RP).

Газета подчеркивает, что глава польского внешнеполитического ведомства всегда резко критиковал проект «Северный поток». В середине августа 2024 года немецкие СМИ сообщили, что Генеральная прокуратура Германии выдала ордер на арест Владимира Журавлева, подозреваемого в причастности к подрыву газопроводов. Он работал в украинском дайвинг-центре Dive Team и был сертифицирован американской ассоциацией инструкторов по дайвингу PADI. Кроме него, к акции могли быть причастны инструкторы из киевской школы Scuba Family.

Der Spiegel писал, что Журавлев покинул Германию за несколько дней до ареста, сначала направившись в Польшу, а затем оттуда на Украину.

Газета The Wall Street Journal сообщала, что ряд польских министерств и спецслужб отказались от сотрудничества в международном расследовании подрыва и не предоставили важные данные. Премьер-министр Польши Дональд Туск отметил, что всем «инициаторам и покровителям» «Северных потоков» сейчас следует «извиниться и замолчать».

На фоне этого напряженность между Польшей и Германией, ведущей расследование, усилилась.

По данным следствия, диверсию осуществили семь украинцев. В августе в Италии по немецкому ордеру задержали предполагаемого лидера группы Сергея Кузнецова.

Согласно The Wall Street Journal, он капитан Вооруженных сил Украины и бывший сотрудник СБУ, служил в элитном подразделении, участвовавшем в обороне Киева в начале российской военной операции, и командовал группой по ПВО.

Кузнецов свою причастность к подрыву не признал, однако итальянский суд постановил экстрадировать его в Германию. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

