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Захарова предложила Сикорскому раскрыть роль США в «Северных потоках»

Сикорский сообщил, что США якобы предупредили о нанесении удара по позициям ВС РФ в зоне СВО.
Мария Зайцева 2024-05-26 06:40:21
© Фото: Sergey Petrov news.ru Globallookpress

Министру иностранных дел Польши Радославу Сикорскому вместо комментариев про конфликт на Украине стоит рассказать о роли США в подрыве северных потоков. Такой комментарий дала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова «Известиям».

Сикорский в интервью газете The Guardian заявил, что в Штатах якобы высказали угрозу о возможных ударах по позициям ВС РФ в зоне СВО, в случае, если Москва применит ядерное оружие на Украине.

Мария Захарова посоветовала Радославу Сикорскому рассказать о влиянии США в подрыве газопроводов.

«Лучше бы министр иностранных дел Польши рассказал, что ему известно о подрывах «Северного потока» и «Северного потока – 2» и роли Вашингтона в этом преступлении», - высказалась представитель МИД России.

Ранее глава МИД Польши заявил, что Евросоюз не должен выплачивать пособия украинцам, особенно мужчинам призывного возраста.

#в стране и мире #сша #Мария Захарова #мид польши #радослав сикорский #Северные потоки
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