Министру иностранных дел Польши Радославу Сикорскому вместо комментариев про конфликт на Украине стоит рассказать о роли США в подрыве северных потоков. Такой комментарий дала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова «Известиям».

Сикорский в интервью газете The Guardian заявил, что в Штатах якобы высказали угрозу о возможных ударах по позициям ВС РФ в зоне СВО, в случае, если Москва применит ядерное оружие на Украине.

Мария Захарова посоветовала Радославу Сикорскому рассказать о влиянии США в подрыве газопроводов.

«Лучше бы министр иностранных дел Польши рассказал, что ему известно о подрывах «Северного потока» и «Северного потока – 2» и роли Вашингтона в этом преступлении», - высказалась представитель МИД России.

Ранее глава МИД Польши заявил, что Евросоюз не должен выплачивать пособия украинцам, особенно мужчинам призывного возраста.