Президенту США Джо Байдену было бы выгодно свалить на Киев вину за подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2», заявил «Звезде» бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царев.

По его словам, Байден больше не будет президентом и опасается судебного преследования в США, после того как покинет свой пост.

«Сказать, что могли там согласовывать, могли каким-то образом кивнуть, но непосредственно команду на подрыв США не давали - вот это бы Байдена очень устроило», - сказал Царев.

Экс-депутат усомнился в том, что техническую часть, непосредственно взрыв в Балтийском море, организовали украинские водолазы.

«Как-то это все слишком легко и просто. Мне все-таки кажется, что уровень подготовки наших водолазов был недостаточным и требовалось более сложное оборудование. Скорее всего, это была группа прикрытия, которая заранее проехала по всем этим местам, чтобы ее можно было заснять и потом возложить на них вину», - сказал Царев.

Власти Германии полагаются на поддержку расследования диверсии на «Северных потоках» со стороны правительства Украины, заявила накануне официальный представитель кабмина ФРГ Кристиане Хофман.

Ранее СМИ сообщили о том, что подрыв якобы совершила группа украинских дайверов, которые погружались к газопроводам на глубину от 50 до 100 метров с частной яхты «Андромеда». На одного из них, Владимира Журавлева, немецкие прокуроры выдали ордер, но он скрылся на Украине.

Взрывы на «Северном потоке» и «Северном потоке-2» произошли 26 сентября 2022 года. Расследования инцидента вели Германия, Дания и Швеция. Позже последние две страны прекратили разбирательства, указав, что дело не в их юрисдикции.