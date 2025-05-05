Трамп заявил, что знает ответственных за теракт на «Северных потоках»

Президент США Дональд Трамп заявил, что может назвать ответственного за подрыв трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток - 2», и подчеркнул, что это не Россия. По его словам, необходимости проводить отдельное расследование у Вашингтона нет.

«Вероятно, если бы я спросил определенных людей, то я бы смог сказать вам, не тратя много денег на расследование. Думаю, многие знают, кто это взорвал», - цитирует Трампа ТАСС.

Так политик ответил на вопрос, думает ли США о проведении собственного расследования произошедшего. При этом Трамп подтвердил, что по-прежнему не согласен с утверждениями, что это могла сделать Россия.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия и США обсуждают тему «Северных потоков». Он отметил, восстановление трубопроводов может быть интересно не только России и США, но и Европе, однако некоторые европейские политики решительно настроены против.