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Трамп заявил, что знает ответственных за теракт на «Северных потоках»

Американский политик подчеркнул, что нет необходимости в проведении собственного расследования Вашингтоном.
Анастасия Бобылева 2025-05-05 21:43:22
© Фото: Hu Yousong XinHua Globallookpress

Президент США Дональд Трамп заявил, что может назвать ответственного за подрыв трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток - 2», и подчеркнул, что это не Россия. По его словам, необходимости проводить отдельное расследование у Вашингтона нет.

«Вероятно, если бы я спросил определенных людей, то я бы смог сказать вам, не тратя много денег на расследование. Думаю, многие знают, кто это взорвал», - цитирует Трампа ТАСС.

Так политик ответил на вопрос, думает ли США о проведении собственного расследования произошедшего. При этом Трамп подтвердил, что по-прежнему не согласен с утверждениями, что это могла сделать Россия.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия и США обсуждают тему «Северных потоков». Он отметил, восстановление трубопроводов может быть интересно не только России и США, но и Европе, однако некоторые европейские политики решительно настроены против.

#Россия #в стране и мире #Дональд Трамп #Северные потоки
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