Ученый РАН допустил еще один мощный афтершок на Камчатке

Спасатели развернули пункт временного размещения после землетрясения магнитудой 7,8 в Петропавловске-Камчатском. Пункт находится на базе поисково-спасательного отряда по адресу: Халактырское шоссе, 6/6. Главам городских округов рекомендовали обеспечить пункты пребывания для людей, которые опасаются находиться в многоквартирных домах ночью.

Этим утром Жители Камчатки проснулись от сильного землетрясения. Серию подземных толчков магнитудой 7,8 зафиксировали в акватории Тихого океана. Четыре авиарейса задержали и один отменили в Петропавловске-Камчатском.

«Эпицентр находился в акватории Тихого океана в 140 км северо-восточнее Петропавловска-Камчатского городского округа. По инструментальным данным, подземный толчок ощущался в отдельных районах Петропавловска-Камчатского и Вилючинского городских округов», - сообщил старший оперативный дежурный Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Камчатскому краю Валерий Ананьев.

Землетрясение ощутили жители сразу нескольких округов региона. Люди говорят, что трясло буквально каждые несколько минут. Мебель в квартирах ходила ходуном, в магазинах с полок сыпались товары. В Петропавловске-Камчатском и Вилючинске оно чувствовалось сильнее всего. Пиковая магнитуда там достигла почти 8. До 6 она доходила в населенных пунктах Елизовского округа, а в Усть-Камчатском - приблизилась к 4.

Несмотря на силу толчков, эвакуация населения не проводилась. Но на восточном побережье Камчатки объявили угрозу цунами. Опасность продержалась более 6 часов, после чего о снятии угрозы сообщил губернатор региона. По данным Единой геофизической службы, это землетрясение стало частью серии афтершоков, которых с конца июля зарегистрировано уже почти две тысячи.

«Надо ориентироваться на сценарий, что это сильнейший афтершок, и дальше будут послабее. Я думаю, можно ожидать еще одного вот как предыдущий, который был 13-го числа. Естественно, в городе он разрушений не вызовет. Побеспокоит всех, но пережить это вполне можно», - рассказал директор Камчатского филиала Федерального исследовательского центра Единой геофизической службы РАН Даниил Чебров.

В июле полуостров пережил самое мощное землетрясение за последние 70 лет. Оно разбудило спящие вулканы Камчатки и вызвало цунами. Вода смывала все на своем пути, включая рыбоперерабатывающий завод. На фасадах зданий появились трещины, а у одного из местных детских садов разрушилась стена.

Результатом тогда стал сдвиг Камчатки почти на два метра. Сейчас последствия стихии менее разрушительные. Все экстренные службы на полуострове занимаются мониторингом ситуации. Их работа переведена в экстренный режим. Жителям региона рекомендуют сохранять спокойствие и следить за официальными заявлениями ведомств.