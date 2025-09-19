Путин посетил Мотовилихинские заводы в Перми

Президент России Владимир Путин посетил находящиеся в Перми Мотовилихинские заводы.

Судя по представленному пресс-службой президента России видео, Путина сопровождают министр обороны Андрей Белоусов, помощник президента Алексей Дюмин, первый вице-премьер Денис Мантуров, глава Минпромторга Антон Алиханов, глава Минфина Антон Силуанов и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Также среди лиц, присутствующих на видео, замечены директор АО «Технодинамика» Игорь Насенков и директор АО «Специальное конструкторское бюро» Евгений Архипов. Присутствует и губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин осмотрел образцы вооружения и техники, применяемые в зоне специальной военной операции. Выставка находилась на полигоне Мулино в Нижегородской области. Позже, по словам Дмитрия Пескова, президент положительно оценил результаты учений «Запад-2025». Он назвал их целью отработку защиты Союзного государства.