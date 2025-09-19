МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин посетил Мотовилихинские заводы в Перми

Среди прибывших с президентом на предприятие - министр обороны России Андрей Белоусов.
Тимур Шерзад 2025-09-19 17:28:48
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин посетил находящиеся в Перми Мотовилихинские заводы. 

Судя по представленному пресс-службой президента России видео, Путина сопровождают министр обороны Андрей Белоусов, помощник президента Алексей Дюмин, первый вице-премьер Денис Мантуров, глава Минпромторга Антон Алиханов, глава Минфина Антон Силуанов и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Также среди лиц, присутствующих на видео, замечены директор АО «Технодинамика» Игорь Насенков и директор АО «Специальное конструкторское бюро» Евгений Архипов. Присутствует и губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин осмотрел образцы вооружения и техники, применяемые в зоне специальной военной операции. Выставка находилась на полигоне Мулино в Нижегородской области. Позже, по словам Дмитрия Пескова, президент положительно оценил результаты учений «Запад-2025». Он назвал их целью отработку защиты Союзного государства.

#Пермский край #Владимир Путин #Мотовилихинские заводы #Андрей Белоусов
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
2
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
3
«Панцирь». Работа в период СВО
4
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
5
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
6
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
7
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
8
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
9
Воентех
10
«Военная приемка» в Беларуси
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 