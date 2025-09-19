МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Путин осмотрел выставку образцов вооружений и военной техники в Перми

Владимир Путин ознакомился с экспозицией в ходе посещения Мотовилихинских заводов.
Тимур Шерзад 2025-09-19 18:25:23
© Фото: Михаил Синицын, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин ознакомился с выставкой образцов вооружений и военной техники. Он сделал это в ходе посещения Мотовилихинских заводов в городе Пермь. 

Верховному главнокомандующему показали передовые системы РСЗО, ствольные артиллерийские установки, беспилотники и средства противодействия воздушным целям. При этом особое внимание создатели экспозиции удалили демонстрации технологических достижений, а также инженерных решений. Благодаря им Россия превосходит конкурентов на мировой арене.

Владимир Путин в ходе общения с заводским коллективом заявил, что наша страна всегда гордилась своей оборонной промышленностью, и делала это заслуженно. 

При этом президент подчеркнул, что заводчане смогли увеличить выпуск продукции не на проценты, а в разы. По некоторым позициям, отметил Путин, за 1,5-2 года производство увеличилось в 30 раз.

