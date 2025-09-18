Тела еще двух геологов достали из озера в Забайкальском крае

Спасатели достали тела двух человек из вездехода, который затонул в озере в Каларском округе Забайкальского края. Специалисты работают над тем, чтобы вытащить транспорт на берег при помощи тяжелой техники.

Ранее тела трех погибших уже извлекли из озера. Пять человек погибли при падении гусеничного вездехода в озеро в 15 км от поселка Чина.

По предварительным данным, из-за отказа тормозов вездеход скатился в озеро Амудиса на высокой скорости. Всего в нем находились девять геологов. Четверо смогли спастись и несколько часов добирались до места, где есть связь, чтобы сообщить о случившемся.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем гибель двух и более человек.