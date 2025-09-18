МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Тела еще двух геологов достали из озера в Забайкальском крае

Пять человек погибли при падении гусеничного вездехода в озеро в 15 км от поселка Чина.
Владимир Рубанов 2025-09-18 07:37:09
© Фото: Telegram/zabmchs

Спасатели достали тела двух человек из вездехода, который затонул в озере в Каларском округе Забайкальского края. Специалисты работают над тем, чтобы вытащить транспорт на берег при помощи тяжелой техники.

Ранее тела трех погибших уже извлекли из озера. Пять человек погибли при падении гусеничного вездехода в озеро в 15 км от поселка Чина.

По предварительным данным, из-за отказа тормозов вездеход скатился в озеро Амудиса на высокой скорости. Всего в  нем находились девять геологов. Четверо смогли спастись и несколько часов добирались до места, где есть связь, чтобы сообщить о случившемся.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем гибель двух и более человек.

#в стране и мире #вездеход #забайкальский край #Геологи #спасатели #гибель #МЧС России #Озеро
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
2
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
3
«Панцирь». Работа в период СВО
4
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
5
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
6
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
7
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
8
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
9
Воентех
10
«Военная приемка» в Беларуси
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 