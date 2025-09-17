Вертолет МЧС вылетел к озеру в Забайкалье, куда упал вездеход с людьми

В Забайкальском крае к озеру Амудиса вылетел вертолет со спасателями, куда упал вездеход с людьми. Об этом сообщил региональный главк МЧС России в своем Тelegram-канале.

«Сотрудники ГУ МЧС России по Забайкальскому краю, водолазы поисково-спасательной службы Забайкальского края, а также сотрудники полиции вылетели на вертолете», - указано в материале.

Во вторник в Иркутской области в 15 километрах от поселка Чина затонул гусеничный вездеход при переправе через водоем. По предварительным данным, вездеход скатился в озеро Амудис из-за отказа тормозов.

В нем находились девять геологов, из них пятеро не смогли выбраться и погибли. Оставшиеся четыре человека спаслись, они смогли за несколько часов добраться до места связи.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг.