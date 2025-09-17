МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Тела трех погибших геологов достали из озера Амудиса в Забайкалье

Сейчас в Иркутской области ведутся работы по извлечению тел погибших геологов из озера Амудиса.
Екатерина Пономарева 2025-09-17 14:14:33
В Каларском округе спасатели достали из водоема тела трех погибших геологов, которые съехали в озеро Амудиса на вездеходе. Об этом сообщает МЧС России по Забайкальскому краю в своем Telegram-канале.

Спасатели нашли место затопления вездехода в Иркутской области, сейчас ведутся работы по извлечению тел из озера Амудиса. Водолазы уже вытащили тела трех погибших геологов. Завтра они планируют достать тела оставшихся двух.

Напомним, в Иркутской области в 15 километрах от поселка Чина при переправе через водоем затонул гусеничный вездеход. Из-за отказа тормозов машина на высокой скорости съехала в озеро Амудиса. В салоне находились девять геологов. Пятеро из них не смогли выбраться из вездехода и погибли.

