В Иркутской области пятеро геологов погибли при падении вездехода в озеро

Возбуждено уголовное дело по поводу происшествия в Забайкалье.
Екатерина Пономарева 2025-09-16 13:40:21
© Фото: Valery Lukyanov, Global look press

В Иркутской области в 15 километрах от поселка Чина при переправе через водоем затонул гусеничный вездеход. В нем находились девять геологов. Об этом сообщили в Telegram-канале следственного управления СК России по региону.

По предварительным данным, из-за отказа тормозов вездеход на высокой скорости скатился в озеро Амудис. Пятеро геологов не смогли выбраться и погибли. Оставшиеся четыре человека спаслись и несколько часов добирались до места связи.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем гибель двух и более человек (часть 3 статьи 238 УК РФ). Расследование происшествия в Иркутской области взято под контроль руководством регионального следственного управления.

#вездеход #Иркутская область #Забайкалье
