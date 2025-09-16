В Иркутской области пятеро геологов погибли при падении вездехода в озеро

В Иркутской области в 15 километрах от поселка Чина при переправе через водоем затонул гусеничный вездеход. В нем находились девять геологов. Об этом сообщили в Telegram-канале следственного управления СК России по региону.

По предварительным данным, из-за отказа тормозов вездеход на высокой скорости скатился в озеро Амудис. Пятеро геологов не смогли выбраться и погибли. Оставшиеся четыре человека спаслись и несколько часов добирались до места связи.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем гибель двух и более человек (часть 3 статьи 238 УК РФ). Расследование происшествия в Иркутской области взято под контроль руководством регионального следственного управления.