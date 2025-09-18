МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Обращение к миру: как прошел первый день экономического форума в Цхинвале

На полях I Международного экономического форума ожидаются 2 800 делегатов из России, Абхазии, Никарагуа, Приднестровья и Северного Кавказа.
Валерия Кваше 2025-09-18 19:58:35
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Цхинвал сегодня стал не просто столицей Южной Осетии, а настоящей точкой притяжения для инвестиций. Первый Международный экономический форум приурочен к 35-тилетнему юбилею образования Республики. Готовились к событию основательно. Экспозиция инвестиционных проектов с лучшей продукцией, которая успешно экспортируется в Россию.

«Это событие имеет историческое событие, оно открывает для Осетии новые горизонты экономического развития, способно определить современный облик нашей страны, нацелено на совместное сотрудничество. Сегодняшний форум - это свидетельство того, что Южная Осетия твердо стоит на ногах, уверено смотрит вперед и готова к честному и равноправному партнерству», - заявил президент Южной Осетии Алан Гаглоев.

Одним из ключевых партнеров для сотрудничества и взаимовыручки была и остается Россия. Делегация из Москвы во главе с Александром Шохиным.

«Я считаю, что мы вполне могли бы запустить в БРИКСе не новую валюту, а цифровой аналог валюты, но привязанный к золоту, нефти, лесу и так далее. Каждая страна могла бы, например, определить тот вид товара, который является устойчивым по цене, которым располагает эта страна. Тогда можно создать альтернативную платежную систему», - предположил президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

Жаркие дискуссии и обсуждения на панельных сессиях. Среди ключевых тем - развитие возможностей международного сотрудничества Южной Осетии, привлечение инвестиций, поддержка бизнеса и банковской сферы.

«Этот форум стал большим сигналом, что в Южной Осетии тоже есть экономика, равноправная и такая, которая может заявлять о себе на международной арене. Вы видите гостей со всех уголков. Нам отрадно, что количество участников превысило наши ожидания», - отметил торговый представитель Республики Южная Осетия в РФ Таймураз Гогинов.

Форум продлится три дня. В планах - подписание контрактов, от которых зависит будущее республики.

#Экономика #форум #Южная Осетия #цхинвал #шохин #Гаглоев
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
2
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
3
«Панцирь». Работа в период СВО
4
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
5
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
6
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
7
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
8
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
9
Воентех
10
«Военная приемка» в Беларуси
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 