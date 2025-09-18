Обращение к миру: как прошел первый день экономического форума в Цхинвале

Цхинвал сегодня стал не просто столицей Южной Осетии, а настоящей точкой притяжения для инвестиций. Первый Международный экономический форум приурочен к 35-тилетнему юбилею образования Республики. Готовились к событию основательно. Экспозиция инвестиционных проектов с лучшей продукцией, которая успешно экспортируется в Россию.

«Это событие имеет историческое событие, оно открывает для Осетии новые горизонты экономического развития, способно определить современный облик нашей страны, нацелено на совместное сотрудничество. Сегодняшний форум - это свидетельство того, что Южная Осетия твердо стоит на ногах, уверено смотрит вперед и готова к честному и равноправному партнерству», - заявил президент Южной Осетии Алан Гаглоев.

Одним из ключевых партнеров для сотрудничества и взаимовыручки была и остается Россия. Делегация из Москвы во главе с Александром Шохиным.

«Я считаю, что мы вполне могли бы запустить в БРИКСе не новую валюту, а цифровой аналог валюты, но привязанный к золоту, нефти, лесу и так далее. Каждая страна могла бы, например, определить тот вид товара, который является устойчивым по цене, которым располагает эта страна. Тогда можно создать альтернативную платежную систему», - предположил президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

Жаркие дискуссии и обсуждения на панельных сессиях. Среди ключевых тем - развитие возможностей международного сотрудничества Южной Осетии, привлечение инвестиций, поддержка бизнеса и банковской сферы.

«Этот форум стал большим сигналом, что в Южной Осетии тоже есть экономика, равноправная и такая, которая может заявлять о себе на международной арене. Вы видите гостей со всех уголков. Нам отрадно, что количество участников превысило наши ожидания», - отметил торговый представитель Республики Южная Осетия в РФ Таймураз Гогинов.

Форум продлится три дня. В планах - подписание контрактов, от которых зависит будущее республики.