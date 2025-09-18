МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Гаглоев открыл I Международный экономический форум в Южной Осетии

Старт мероприятиям Форума дал Молодежный день, сессии которого были посвящены вопросам образования, вовлечения молодого поколения в предпринимательскую деятельность, а также технологиям будущего.
Анна Горбатова 2025-09-18 12:52:09
© Фото: ТРК «Звезда»

Открытие I Международного экономического форума «Южная Осетия. Горизонты инвестиций» было посвящено будущему – молодежи и перспективам развития Республики в контексте международной интеграции.

Форум открыл Президент Республики Южная Осетия Алан Гаглоев. Он подчеркнул важность создания площадки для диалога властей страны и международного бизнеса как ключевого этапа, который знаменует переход экономики Южной Осетии от восстановления к развитию.

«Пусть этот форум станет вехой, с которой начнется новая эпоха ‒ эпоха уверенного роста, развития и интеграции Южной Осетии в российское и международное экономическое пространство. Я верю, что ваши идеи и ваша энергия помогут превратить горизонты инвестиций в реальность, а мечты ‒ в конкретные проекты. Вместе мы сможем не только укрепить экономику Южной Осетии, но и заложить основу для благополучия будущих поколений», – заявил Алан Гаглоев.

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин выразил уверенность, что у Республики есть потенциал пройти все стадии экономического развития в ускоренном темпе благодаря экономической интеграции и росту компетенций.

«У Южной Осетии есть возможность развивать экономику страны на основе инновационных технологий, таких как искусственный интеллект. Южная Осетия обладает уникальным природно-климатическим потенциалом. Важно, чтобы инвестиционный климат не отставал от природного. И, безусловно, российский рынок представляет Южной Осетии огромные возможности для экспорта продукции, для привлечения туристов, а также важное направление – подготовка кадров. Мы в России готовы совместно работать над формированием передовых специалистов», – заявил Александр Шохин.

Премьер-министр Республики Абхазия Владимир Делба отметил сходство исторического пути стран и анонсировал подписание двустороннего соглашения на полях форума.

«Наши компетентные ведомства совместно с предпринимательским сообществом должны проработать усилия, представляющие взаимный интерес в контексте новых организационно-правовых реалий. Следующее – это взаимные инвестиции. У нас схожие правовые условия по привлечению и защите двухсторонних инвестиций. Абхазия и Южная Осетия обладают уникальными, но во многом взаимодополняющими возможностями. В-третьих, мы должны создавать и расширять транспортно-логистические возможности для перевозки грузов и пассажиров между нашими странами», – отметил Валерий Делба.

Старт мероприятиям Форума дал Молодежный день, сессии которого были посвящены вопросам образования, вовлечения молодого поколения в предпринимательскую деятельность, а также технологиям будущего, которые способствуют развитию экономики Южной Осетии.

К участию в мероприятии пригласили представителей успешного бизнеса республики, которые подробно осветили путь запуска и масштабирования собственных проектов, продемонстрировали способы решения возникающих трудностей и раскрыли секреты первого успеха.

Во второй части Молодежного дня дискуссия сосредоточилась на возможностях сферы высоких технологий для построения конкурентного преимущества Южной Осетии. 

© ТРК «Звезда»
#в стране и мире #открытие #форум #Южная Осетия #цхинвал
