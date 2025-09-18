МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Шохин: налоговая нагрузка на бизнес снижаться не будет

В России сложный бюджет на следующий год и трехлетку, отметил глава РСПП.
Владимир Рубанов 2025-09-18 13:21:43
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Налоговая нагрузка на бизнес снижаться не будет, заявил «Звезде» президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. Хорошо бы, чтобы она не повышалась, отметил он.

Бюджет России на следующий год и трехлетку довольно сложный. Владимир Путин назвал процесс его составления пробежкой по лезвию бритвы. С одной стороны, нельзя допустить резкое снижение расходов на социальные нужды, инвестиции, поддержку промышленности. С другой стороны, мы понимаем, что есть параметры макроэкономической стабильности», - сказал глава РСПП на открытии форума «Южная Осетия. Горизонты инвестиций».

Не хотелось бы, чтобы в таких условиях пострадал бизнес, добавил Шохин.

С 18 по 20 сентября в Цхинвале проходит I Международный экономический форум. В этом мероприятии примут участие президент Южной Осетии Алан Гаглоев, президент Абхазии Бадра Гунба, генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина и другие спикеры.

#Южная Осетия #налоги #Бюджет #наш эксклюзив #александр шохин #экономический форум
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
2
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
3
«Панцирь». Работа в период СВО
4
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
5
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
6
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
7
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
8
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
9
Воентех
10
«Военная приемка» в Беларуси
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 