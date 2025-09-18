Шохин: налоговая нагрузка на бизнес снижаться не будет

Налоговая нагрузка на бизнес снижаться не будет, заявил «Звезде» президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. Хорошо бы, чтобы она не повышалась, отметил он.

Бюджет России на следующий год и трехлетку довольно сложный. Владимир Путин назвал процесс его составления пробежкой по лезвию бритвы. С одной стороны, нельзя допустить резкое снижение расходов на социальные нужды, инвестиции, поддержку промышленности. С другой стороны, мы понимаем, что есть параметры макроэкономической стабильности», - сказал глава РСПП на открытии форума «Южная Осетия. Горизонты инвестиций».

Не хотелось бы, чтобы в таких условиях пострадал бизнес, добавил Шохин.

С 18 по 20 сентября в Цхинвале проходит I Международный экономический форум. В этом мероприятии примут участие президент Южной Осетии Алан Гаглоев, президент Абхазии Бадра Гунба, генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина и другие спикеры.