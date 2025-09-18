МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Гогинов назвал форум в Цхинвале мощным сигналом мировому бизнесу

Визитной карточкой Южной Осетии должно стать экологически чистое производство и нетронутая природа, считает торговый представитель Республики Южная Осетия в Российской Федерации Таймураз Гогинов.
Ян Брацкий 2025-09-18 16:28:37
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Первый Международный экономический форум «Южная Осетия. Горизонты инвестиций» стал свидетельством готовности экономики Южной Осетии к выходу на глобальный рынок. Такого мнения придерживается торговый представитель Республики Южная Осетия в Российской Федерации Таймураз Гогинов.

Он рассказал «Звезде» о высоком интересе к мероприятию со стороны инвесторов и представителей крупного бизнеса.

«Этот форум стал мощным сигналом миру, что в Южной Осетии есть экономика, она равноправная и такая, которая может заявлять о себе на международной арене. Вы видите организацию, гостей со всех уголков мира и предпринимательских союзов. Количество зарегистрированных участников превысило все наши ожидания. Я общался с именитыми организаторами таких выставок. Они говорили, что для первого раза из 10 приглашенных придут трое, а у нас из  10 пришли 30», - сказал Гогинов.

Особая гордость и визитная карточка южноосетинских производителей - экологически чистая продукция, подчеркнул Гогинов. Часть ее уже нашла своего потребителя в России.

«Наша особая гордость, что все производства экологически чистые. Когда мы подошли к стенду нашего экспортера яблок в Россию, они в этом году уже более 6 000 тонн отправили, там пахло настоящими яблоками. Наша экологически чистая вода и нетронутая природа станут визитной карточкой», - подтвердил Гогинов.

Открытие I Международного экономического форума «Южная Осетия. Горизонты инвестиций» состоялось сегодня и было посвящено будущему - молодежи и перспективам развития Южной Осетии в контексте международной интеграции.

Форум открыл президент республики Алан Гаглоев. Он подчеркнул важность создания площадки для диалога властей страны и международного бизнеса как ключевого этапа, который знаменует переход экономики Южной Осетии от восстановления к развитию.

#Экономика #Южная Осетия #цхинвал #бизнес #наш эксклюзив #Таймураз Гогинов
