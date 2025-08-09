ЕС и Киев выставили ряд условий перед встречей Путина и Трампа

Власти Евросоюза и Украины намерены провести общую красную линию до начала переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Для этого Брюссель и Киев разработали собственные предложения по урегулированию конфликта на Украине, пишет газета The Wall Street Journal.

По данным издания, в их разработке участвовали правительства Великобритании, Германии и Франции. Инициатива включает требование о прекращении огня «до любых дальнейших шагов», обмен территориями только «на взаимной основе» и гарантии безопасности Украины, которые могут быть увязаны с ее возможным членством в НАТО.

Чиновники ЕС уже представили свое коллективное предложение Белому дому.

Ранее стало известно, что президенты России и США договорились встретиться 15 августа на Аляске. К историческому саммиту приковано внимание всего мира. На этой встрече Путин и Трамп могут решить вопрос с украинским конфликтом, определить дальнейший вектор двустороннего сотрудничества и объявить об экономических сделках.

В Кремле полагают, что следующая встреча двух лидеров пройдет на российской территории.