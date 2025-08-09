NYT рассказала о главном страхе ЕС за неделю до встречи Путина и Трампа

Европейские лидеры обеспокоены грядущими переговорами президентов России и США. В ЕС опасаются, что Владимир Путин и Дональд Трамп могут самостоятельно прийти к соглашению по урегулированию ситуации на Украине, пишет газета New York Times.

«Европейцы обеспокоены тем, что Трамп и Путин самостоятельно придут к соглашению», - говорится в публикации издания.

По данным его источников, власти объединенной Европы пытаются добиться присутствия Владимира Зеленского на переговорах лидеров России и США. Европейцы и сами хотели бы сидеть за столом во время принятия решений, но это маловероятно, пишет газета.

Напомним, ранее Кремль и Белой дом подтвердили, что Путин и Трамп встретятся 15 августа на Аляске. Ожидается, что лидеры двух государств обсудят условия мира на Украине, перспективы стратегического партнерства Москвы и Вашингтона, а также сотрудничество в экономической сфере.

Накануне президент США Дональд Трамп намекнул Владимиру Зеленскому, что для урегулирования конфликта ему придется «что-то подписать». Глава Белого дома призвал его быть к этому готовым и заранее заручиться необходимыми разрешениями внутри страны.