Путин провел телефонные переговоры с Моди, Си Цзиньпином и Лукашенко

Президент проинформировал своих собеседников об итогах встречи со спецпосланником Белого дома и событиях вокруг украинского урегулирования.
Ян Брацкий 2025-08-08 16:45:04
© Фото: Alexander Kazakov Kremlin Pool Global Look Press

Президент России Владимир Путин провел ряд телефонных переговоров с лидерами Индии, Китая и Белоруссии. В разговоре с премьер-министром Индии Нарендрой Моди глава российского государства рассказал ему о последних события на Украине. Впечатлениями от разговора Моди поделился в своем аккаунте в соцсети Х.

«Мы также обсудили прогресс в нашей двусторонней повестке дня и подтвердили приверженность дальнейшему углублению партнерства Индии и России», - написал Моди.

Индийский премьер добавил, что с нетерпением ждет встречи с Владимиром Путиным в конце года.

В том же духе партнерства и взаимодействия состоялся разговор с Председателем КНР Си Цзиньпином, добавили в Кремле. Путин проинформировал китайское руководство об итогах беседы со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.

«Си Цзиньпин, поблагодарив за предоставленную информацию, высказался в поддержку урегулирования украинского кризиса на долгосрочной основе», - сообщили в пресс-службе Путина.

Стороны также обсудили актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня, в том числе в контексте подготовки к предстоящему визиту Путина в Китай для участия в саммите ШОС.

О российско-американских контактах Владимир Путин проинформировал также президента Белоруссии Александра Лукашенко, который высоко оценил усилия по выходу из украинского кризиса.

Ранее состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентами Казахстана и Узбекистана Касым-Жомартом Токаевым и Шавкатом Мирзиеевым. Глава государства поделился с коллегами основными итогами переговоров со спецпосланником президента США.

Путин рассказал о ходе диалога с Вашингтоном по вопросам украинского урегулирования. Кроме того, были подняты темы развития двусторонних отношений.

#Индия #Путин #белоруссия #Кремль #кнр #Президент #телефонный разговор
