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В Кремле назвали редкостью многодневный визит Путина в КНР

Помощник президента России Ушаков отметил, что многодневный зарубежный визит является редкостью для российского главы государства.
Игнат Далакян 2025-06-22 13:46:17
© Фото: Roman Naumov, URA.RU, Global Look Press

Президент Российской Федерации Владимир Путин проведет в Китайской Народной Республике четыре дня. Об этом сообщил помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков.

«Ну, да», - подтвердил Ушаков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Он отметил, что многодневный зарубежный визит является редкостью, и добавил что будет несколько мероприятий в поездке российского лидера.

Ранее российский президент на переговорах с председателем КНР СИ Цзиньпином в Москве заявил, что с радостью посетит Китай на празднование юбилея победы над милитаристской Японией. Владимир Путин уточнил, что накануне примет участие в саммите ШОС, который будет проводиться под китайским председательством.

#Китай #Владимир Путин #Визит #Юрий Ушаков
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