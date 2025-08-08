Путин рассказал Токаеву и Мирзиееву о встрече с Уиткоффом

Состоялся телефонный разговор российского лидера Владимира Путина с президентами Казахстана и Узбекистана Касым-Жомартом Токаевым и Шавкатом Мирзиеевым. Глава государства поделился с коллегами основными итогами переговоров со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. Об этом сообщили в Кремле.

Владимир Путин рассказал Касым-Жомарту Токаеву о ходе диалога с США по вопросам украинского урегулирования. Казахстанский коллега выразил президенту РФ солидарность в поиске дипломатических путей мирного разрешения конфликта. Кроме того, в рамках беседы были подняты темы, касающиеся двусторонних отношений России и Казахстана, а также вопросы подготовки к предстоящим мероприятиям на высшем уровне.

В ходе разговора Путина и Мирзиеева были обсуждены вопросы российско-узбекистанского сотрудничества, в первую очередь в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной областях. Кроме того, собеседники поделились взаимной заинтересованностью в укреплении стратегического партнерства.

Напомним, встреча Владимира Путина и Стивена Уиткоффа прошла в Кремле 6 августа. Помощник президента Юрий Ушаков рассказал, что разговор был полезным и конструктивным. Он добавил, что благодаря этим переговорам главы двух государств обменялись некоторыми сигналами в контексте урегулирования украинского кризиса.