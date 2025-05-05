Путин принял приглашение Моди посетить Индию

Президент РФ Владимир Путин, в ходе состоявшегося телефонного разговора с индийским премьер-министром Нарендрой Моди, принял приглашение посетить Индию. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Индийский лидер подтвердил приглашение Президенту России посетить Индию с визитом для проведения традиционной ежегодной двусторонней встречи на высшем уровне. Приглашение было с благодарностью принято», - говорится в заявлении.

Также отмечалось, что в ходе телефонного разговора индийский премьер подтвердил свое участие в торжественных мероприятиях в Москве по случаю 9 Мая.

Напомним, 9 Мая в российскую столицу прибудут лидеры примерно двадцати государств мира. В частности, в Москве ожидают сербского президента Александра Вучича, главу КНР Си Цзиньпина и других.