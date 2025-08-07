На Камчатке зафиксировали 41 афтершок

В Камчатском крае за минувшие сутки зафиксировали 41 афтершок, сообщили в региональном МЧС. Восемь из них ощущались силой до четырех баллов.

В утренней сводке ведомства также уточнили о новом пепловом выбросе на Ключевском вулкане.

«Появилась вероятность пароксизмального извержения Ключевского вулкана с высотой пепловых выбросов до 12 000 метров», - говорится в сообщении в Telegram.

Накануне утром сообщалось о 49 афтершоках.

Напомним, 30 июля регион пострадал от сильнейшего землетрясения - оно стало сильнейшим с 1952 года, а его магнитуда составила 7,5. На фоне действия стихии на полуострове также проснулись вулканы и было объявлено об угрозе цунами.

По данным специалистов, афтершоки будут ощущаться еще в течение нескольких недель.