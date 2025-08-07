Путин назвал ОАЭ одним из подходящих мест для его встречи с Трампом

Президент Владимир Путин заявил, что Объединенные Арабские Эмираты являются одним из подходящих мест для его будущей встречи с американским лидером Дональдом Трампом.

«Один из друзей (который мог бы помочь организовать такую встречу - ред.) - президент Объединенных Арабских Эмиратов, я думаю, что мы решим, но это было бы одним из подходящих, вполне подходящих мест», - сказал Путин.

О том, что президенты России и США могут встретиться на следующей неделе стало известно накануне. Первым об этом заявил Трамп. Сегодня это подтвердили в Кремле. Помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что место встречи уже согласовано. Других подробностей он не привел.

Напомним, последний раз президенты России и США встречались в 2019 году. После этого лидеры двух стран говорили только по телефону.

Ранее в Госдуме РФ рассказали, о чем могут беседовать два президента. Ключевыми темами диалога могут стать вопросы безопасности, стратегическое партнерство Москвы и Вашингтона, а также экономика.

Президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед бен Заид Аль Нахайян прибыл в Россию с официальным визитом сегодня. В ходе визита он провел переговоры с президентом Владимиром Путиным.

Стороны рассмотрели состояние и перспективы дальнейшего развития многопланового российско-эмиратского сотрудничества, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая ситуацию на Ближнем Востоке.