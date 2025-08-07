В Госдуме назвали возможные темы встречи Путина и Трампа

На вчерашней встрече со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом российский лидер Владимир Путин еще раз подчеркнул все необходимые задачи, о которых он пытался говорить с экс-президентом Соединенных Штатов Джо Байденом в 2021 году. Такое мнение в беседе со «Звездой» выразил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«И вопросы безопасности будут обсуждаться в первую очередь на встрече. Также будут обсуждаться многие другие вопросы возможного стратегического партнерства между Россией и США, экономические вопросы», - пояснил он.

По мнению депутата, от переговоров можно ждать много положительных результатов, включая по теме напряженности на Ближнем Востоке.

Напомним, после визита Стивена Уиткоффа в Москву помощник российского президента Юрий Ушаков заявил о том, что уже согласовано место проведения встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. Позже он сказал, что переговоры могут состояться на следующей неделе.

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин сообщил, что перед переговорами ожидается контакт представителей российской и американской сторон.

Эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им Г. В. Плеханова Андрей Кошкин в свою очередь отметил, что Трамп понимает важность встречи с Владимиром Путиным в украинском урегулировании.