Минобороны Украины заставит сотрудников ТЦК носить нагрудные видеокамеры

Ранее были зафиксированы многочисленные случаи насилия при проведении мобилизации на Украине.
Тимур Шерзад 2025-08-07 16:29:53
© Фото: РИА Новости

С 1 сентября 2025 года работники украинских военкоматов будут должны носить нагрудные видеокамеры. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль. 

«В случае нарушения правил фиксации предусмотрена дисциплинарная ответственность», - приводит его слова 360.ru

Как отметили в Минобороны Украины, камеры необходимы, чтобы фиксировать процесс проверки документов и вручения повесток. Шмыгаль выразил надежду, что так получится усилить прозрачность работы ТЦК. Напомним, при проведении мобилизации на Украине ее жителями были зафиксированы многочисленные случаи насилия

Ранее один из пленных украинцев сообщил, что его мобилизовали в ВСУ, несмотря на эпилепсию. Другой вспомнил, как сотрудники ТЦК окружили его дом, чтобы отправить этого человека в ВСУ. Третий назвал мобилизацию на Украине «истреблением нации»

Кстати, не так давно Минобороны России опубликовало видео, где при наши военнослужащие при помощи беспилотника «Герань-2» разнесли в клочья одно из отделений ТЦК в населенном пункте Дружковка. 

#в стране и мире #Денис Шмыгаль #видеокамеры #тцк
