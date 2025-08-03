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Вулканологи показали извержение Крашенинникова, спавшего пять веков

ИВиС ДВО РАН показал кадры с пробудившимся ото сна после мощного землетрясения вулканом Крашенинникова.
Дарина Криц 2025-08-03 07:19:42
© Фото: vsfebras_kvert, Telegram

Камчатские ученые сообщили, что проснулся спавший несколько веков вулкан Крашенинникова. По информации Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, данные о его последней активности датируются 1463-1464 годами.

Вулкан Крашенинникова относят к Восточному вулканическому поясу, он находится примерно в 13 километрах южнее озера Кроноцкого. Расстояние от административного центра региона, Петропавловска-Камчатского, до вулкана - 200 километров.

«Система вулкана включает два объединенных конуса и находится в древней котловине с диаметром около девяти километров. В центральной кальдере диаметром около двух километров расположены два вложенных друг в друга конуса», - приводит Life сведения от ученых.

При том наименьший из двух конусов имеет кратер диаметром 60 метров, высота конуса - 150 метров. Как уточняется, выбросы пепла поднимаются на высоту пяти-шести километров, а пепловый шлейф растянулся на 75-километровое расстояние восточнее самого вулкана.

Напомним, мощнейшее землетрясение магнитудой 8,8, произошедшее 30 июля этого года, спровоцировало вулканическую активность. Ранее ученые сообщали, что крупнейший вулкан Камчатки Ключевской активизировался, а поток лавы движется по его юго-западному склону. Исследователи предупредили, что это может привести к таянию ледника Богдановича.

#в стране и мире #землетрясение #Спящий вулкан #Вулкан Крашенникова #Пробуждение вулкана
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