Вулканологи показали извержение Крашенинникова, спавшего пять веков

Камчатские ученые сообщили, что проснулся спавший несколько веков вулкан Крашенинникова. По информации Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, данные о его последней активности датируются 1463-1464 годами.

Вулкан Крашенинникова относят к Восточному вулканическому поясу, он находится примерно в 13 километрах южнее озера Кроноцкого. Расстояние от административного центра региона, Петропавловска-Камчатского, до вулкана - 200 километров.

«Система вулкана включает два объединенных конуса и находится в древней котловине с диаметром около девяти километров. В центральной кальдере диаметром около двух километров расположены два вложенных друг в друга конуса», - приводит Life сведения от ученых.

При том наименьший из двух конусов имеет кратер диаметром 60 метров, высота конуса - 150 метров. Как уточняется, выбросы пепла поднимаются на высоту пяти-шести километров, а пепловый шлейф растянулся на 75-километровое расстояние восточнее самого вулкана.

Напомним, мощнейшее землетрясение магнитудой 8,8, произошедшее 30 июля этого года, спровоцировало вулканическую активность. Ранее ученые сообщали, что крупнейший вулкан Камчатки Ключевской активизировался, а поток лавы движется по его юго-западному склону. Исследователи предупредили, что это может привести к таянию ледника Богдановича.