МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Вулканолог рассказал, чем грозит таяние ледника Богдановича из-за лавы

Сотрудник Института вулканологии заявил, что времени для образования лахара - селевого потока на склонах вулкана - еще мало, так как извержение только началось.
Дарина Криц 2025-08-01 12:34:13
© Фото: z03ZUMAPRESS.com, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Камчатские специалисты, занимающиеся изучением вулкана Ключевского, заявили, что пока рано беспокоиться о том, что лавовый поток сможет растопить ледник Богдановича. На фоне прошедшего 30 июля мощного землетрясения в регионе начал извергаться крупнейший вулкан. Движущиеся потоки лавы могут привести к грязевым потокам в реке Студеная и селевым потокам на его склонах, так называемым лахарам.

В разговоре со «Звездой» научный сотрудник Института вулканологии Камчатской вулканологической станции им. Левинсон-Лессинга Юрий Демянчук сообщил, что лахар может и не образоваться.

«Пока беспокоиться не о чем в том плане, что извержение только-только началось, и времени для того, чтобы образовался лахар, еще совсем мало. Если он вообще образуется, если лава и поток дойдет до ледника Богдановича. Пока он движется на юго-запад в том направлении. <...> И если начнет топить ледник Богдановича, то нужно определенное время, чтобы накопилась вода. Чтобы она набрала мощность, а грязекаменный поток уже пойдет по Студенке», - прояснил ситуацию эксперт.

Ледник Богдановича отдает воду реке Студеная, а та соединяется с рекой Камчатка. При сильных разливах по ней проходят лахары, которые перекрывают дорогу между Козыревском и рекой Камчатка, что уже случалось в 2003 году. Тогда трасса была парализована в течение трех дней.

Прежде природный парк «Вулканы Камчатки» публиковал данные о движении полуторакилометрового лавового потока по юго-западному склону Ключевского в сторону ледника Богдановича.

#Камчатский край #Камчатка #наш эксклюзив #Извержение вулкана #Вулкан Ключевской #таяние ледников #ледник Богдановича
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
2
Воентех
3
«Военная приемка» в Беларуси
4
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
5
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
6
Инженеры водной стихии
7
Рота БМПТ. Терминатор в бою
8
Патрон против дрона
9
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
10
СВО и ВОВ. Тыл для Победы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 