Вулканолог рассказал, чем грозит таяние ледника Богдановича из-за лавы

Камчатские специалисты, занимающиеся изучением вулкана Ключевского, заявили, что пока рано беспокоиться о том, что лавовый поток сможет растопить ледник Богдановича. На фоне прошедшего 30 июля мощного землетрясения в регионе начал извергаться крупнейший вулкан. Движущиеся потоки лавы могут привести к грязевым потокам в реке Студеная и селевым потокам на его склонах, так называемым лахарам.

В разговоре со «Звездой» научный сотрудник Института вулканологии Камчатской вулканологической станции им. Левинсон-Лессинга Юрий Демянчук сообщил, что лахар может и не образоваться.

«Пока беспокоиться не о чем в том плане, что извержение только-только началось, и времени для того, чтобы образовался лахар, еще совсем мало. Если он вообще образуется, если лава и поток дойдет до ледника Богдановича. Пока он движется на юго-запад в том направлении. <...> И если начнет топить ледник Богдановича, то нужно определенное время, чтобы накопилась вода. Чтобы она набрала мощность, а грязекаменный поток уже пойдет по Студенке», - прояснил ситуацию эксперт.

Ледник Богдановича отдает воду реке Студеная, а та соединяется с рекой Камчатка. При сильных разливах по ней проходят лахары, которые перекрывают дорогу между Козыревском и рекой Камчатка, что уже случалось в 2003 году. Тогда трасса была парализована в течение трех дней.

Прежде природный парк «Вулканы Камчатки» публиковал данные о движении полуторакилометрового лавового потока по юго-западному склону Ключевского в сторону ледника Богдановича.