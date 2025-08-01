Извержение Ключевской Сопки угрожает таянием ледника Богдановича

Лавовый поток вулкана Ключевской, активизировавшийся после мощного землетрясения на Камчатке, угрожает таянием ледника Богдановича, сообщили в Telegram-канале природного парка «Вулканы Камчатки».

Вулканологи сообщают, что полуторакилометровый лавовый поток движется по юго-западному склону вулкана в сторону ледника, что может вызвать формирование грязевых потоков в русле реки Студеная, пишет RT.

Из-за контакта лавы с ледниками и снежниками возможны фреатические взрывы (взрывное испарение воды) с выбросом пепла на высоту до 10 км над уровнем моря, а также образование лахаров (селевых потоков), стремительно спускающихся по склону.

В 2023 году аналогичное извержение Ключевского привело к таянию ледников Богдановича и Эрмана, вызвав сход лахаров по рекам Сухая и Студеная, что повредило трассу Козыревск – Петропавловск-Камчатский.