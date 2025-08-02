МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Эвакуировали и пошли рожать: врач рассказал о работе во время землетрясения на Камчатке

Часть рожениц удалось вывести, как только начались подземные толчки, а у некоторых пришлось принимать роды.
Дарина Криц 2025-08-02 09:50:23
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Во время недавнего землетрясения на полуострове Камчатка, магнитуда которого составила 8,8, врачам удалось даже принять роды. Медицинские специалисты рассказали, что не могли поступить иначе, так как это их работа и долг.

«Мы собрались, начали эвакуацию, и после того, как убедились, что все уже на улице, пошли в родзал и начали рожать», - поделился со «Звездой» сотрудник Камчатского родильного дома Мгер Адамян.

Когда начались сильные подземные толчки, в одном из родильных домов начали проводить эвакуацию. Рожениц собрали в коридоре, а дождавшись окончания сильных колебаний, продолжили работу. Однако не всех женщин удалось вывести, и в родильном блоке успешно прошли роды.

Местный врач акушер-гинеколог рассказал, что медикам постоянно приходится работать в экстренной ситуации, но они стараются не показывать пациентам панику и максимально сдерживать себя.

Напомним, произошедшее 30 июля сейсмособытие стало самым сильным за последние 73 года. Это привело ко множественным разрушениям социальных объектов и жилых домов, и даже к извержению вулкана Ключевской.

#Камчатский край #Камчатка #землетрясение #наш эксклюзив #роды
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
2
Воентех
3
«Военная приемка» в Беларуси
4
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
5
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
6
Инженеры водной стихии
7
Рота БМПТ. Терминатор в бою
8
Патрон против дрона
9
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
10
СВО и ВОВ. Тыл для Победы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 