Эвакуировали и пошли рожать: врач рассказал о работе во время землетрясения на Камчатке

Во время недавнего землетрясения на полуострове Камчатка, магнитуда которого составила 8,8, врачам удалось даже принять роды. Медицинские специалисты рассказали, что не могли поступить иначе, так как это их работа и долг.

«Мы собрались, начали эвакуацию, и после того, как убедились, что все уже на улице, пошли в родзал и начали рожать», - поделился со «Звездой» сотрудник Камчатского родильного дома Мгер Адамян.

Когда начались сильные подземные толчки, в одном из родильных домов начали проводить эвакуацию. Рожениц собрали в коридоре, а дождавшись окончания сильных колебаний, продолжили работу. Однако не всех женщин удалось вывести, и в родильном блоке успешно прошли роды.

Местный врач акушер-гинеколог рассказал, что медикам постоянно приходится работать в экстренной ситуации, но они стараются не показывать пациентам панику и максимально сдерживать себя.

Напомним, произошедшее 30 июля сейсмособытие стало самым сильным за последние 73 года. Это привело ко множественным разрушениям социальных объектов и жилых домов, и даже к извержению вулкана Ключевской.