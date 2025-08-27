МВД Киргизии заявило, что впервые расследует смерть на пике Победы

В практическом опыте Министерства внутренних дел Киргизии не было случаев расследования уголовных дел, связанных с гибелью человека в горах Тянь-Шаня именно на пике Победы. Об этом в комментарии «Звезде» сообщил руководитель пресс-службы МВД Киргизии Султан Макилов.

«Да, пока единичный случай. Там были моменты, но доследственной проверки, возбуждения уголовного дела не было», - пояснил собеседник телеканала.

Инцидент, произошедший с российской альпинисткой Натальей Наговициной - первый случай доследственной проверки по факту смерти спортсмена при восхождении на эту высокогорную вершину.

В настоящее время киргизские правоохранители также заняты и проверкой в отношении руководства туристической компании Aksai-Travel. В планах сотрудников ведомства допросить напарника Наговициной Романа Мокринского.

Напомним, ЧП с россиянкой в горах Киргизии произошло еще 12 августа, когда она совершала восхождение на пик Победы. При спуске женщина сломала ногу, не имела возможности передвигаться и находилась на небольшой площадке на высоте около 7 200 метров.

Из штурмового лагеря Наговициной доставили снаряжение и провизию, но на обратном пути погиб один из альпинистов. Тогда киргизские власти попытались эвакуировать альпинистку с помощью вертолета, но он совершил жесткую посадку, а экипаж травмировался. Также к женщине планировали отправить беспилотник и еврокоптер, но отложили запуск из-за плохих погодных условий. К ее спасению подключились МИД РФ и российское посольство.

Сегодня, 27 августа, в МЧС центральноазиатской республики заявили, что считают женщину пропавшей без вести. А позднее Минобороны показало кадры с коптера, который летал над вершинами в зоне бедствия. Однако на них нет признаков жизни на месте нахождения Наговициной.