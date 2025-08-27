МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

МВД Киргизии заявило, что впервые расследует смерть на пике Победы

Киргизские правоохранители проверяют руководство туркомпании Aksai-Travel и намерены допросить напарника альпинистки Наговициной Романа Мокринского.
Марина Крижановская 2025-08-27 14:24:52
© Фото: Юрий Куйдин, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

В практическом опыте Министерства внутренних дел Киргизии не было случаев расследования уголовных дел, связанных с гибелью человека в горах Тянь-Шаня именно на пике Победы. Об этом в комментарии «Звезде» сообщил руководитель пресс-службы МВД Киргизии Султан Макилов.

«Да, пока единичный случай. Там были моменты, но доследственной проверки, возбуждения уголовного дела не было», - пояснил собеседник телеканала.

Инцидент, произошедший с российской альпинисткой Натальей Наговициной - первый случай доследственной проверки по факту смерти спортсмена при восхождении на эту высокогорную вершину.

В настоящее время киргизские правоохранители также заняты и проверкой в отношении руководства туристической компании Aksai-Travel. В планах сотрудников ведомства допросить напарника Наговициной Романа Мокринского.

Напомним, ЧП с россиянкой в горах Киргизии произошло еще 12 августа, когда она совершала восхождение на пик Победы. При спуске женщина сломала ногу, не имела возможности передвигаться и находилась на небольшой площадке на высоте около 7 200 метров.

Из штурмового лагеря Наговициной доставили снаряжение и провизию, но на обратном пути погиб один из альпинистов. Тогда киргизские власти попытались эвакуировать альпинистку с помощью вертолета, но он совершил жесткую посадку, а экипаж травмировался. Также к женщине планировали отправить беспилотник и еврокоптер, но отложили запуск из-за плохих погодных условий. К ее спасению подключились МИД РФ и российское посольство.

Сегодня, 27 августа, в МЧС центральноазиатской республики заявили, что считают женщину пропавшей без вести. А позднее Минобороны показало кадры с коптера, который летал над вершинами в зоне бедствия. Однако на них нет признаков жизни на месте нахождения Наговициной.

#смерть #наш эксклюзив #доследственная проверка #мвд киргизии #Пик Победы #Наталья Наговицина
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
2
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
3
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
4
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
5
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
6
Воентех
7
«Военная приемка» в Беларуси
8
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
9
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
10
Инженеры водной стихии
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 