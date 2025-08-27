МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЧС Киргизии признало альпинистку Наговицину пропавшей без вести

Власти Киргизии допускают, что погибших в районе пика Победы альпинистов может быть больше.
Марина Крижановская 2025-08-27 08:20:13
© Фото: Юрий Куйдин, РИА Новости

Киргизские власти на уровне МЧС официально признали российскую альпинистку Наталью Наговицину пропавшей без вести. Согласно заявлению пресс-секретаря министерства Адиля Чарыгова, такое решение принято в связи с невозможностью официально удостовериться в смерти россиянки.

«Признана пропавшей без вести, потому что официально констатировать ее жизнь или смерть никто не может», - заявил ТАСС представитель МЧС Киргизии.

Кроме того, в районе пика Победы, где и пропала Наговицина, может быть еще больше тел погибших альпинистов. Поэтому МЧС и МВД Киргизии будут совместно работать над выяснением этой информации.

Напомним, альпинистка Наталья Наговицина более двух недель назад сломала ногу, спускаясь с высокогорной вершины. Она находится на небольшой площадке на высоте более 7 000 метров. Попытки добраться до нее не увенчались успехом, ее поиски планируют возобновить в 2026 году.

Накануне российский МИД заявил, что приложил все усилия для спасения соотечественницы. Работа на этом направлении велась с самого первого дня ЧП совместно с посольством России в Киргизии и в контакте с родственниками.

#киргизия #альпинизм #пропавшие без вести #Пик Победы #Наталья Наговицина #МЧС Киргизии
