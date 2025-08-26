МИД РФ отреагировал на обращение сына альпинистки Наговициной

С первых дней трагического происшествия с альпинисткой Натальей Наговициной на пике Победы Министерство иностранных дел России прилагало все усилия для ее спасения. Российские дипломаты контактировали как с коллегами из Киргизии, так и с родственниками спортсменки. Об этом заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

«Российское посольство в Киргизии и центральный аппарат МИД с первого дня получения информации делали все возможное для активизации усилий по спасению. Дипломаты в том числе были в контакте с родственниками», - пояснила она в комментарии ТАСС.

Напомним, информация о застрявшей на семикилометровой высоте Наговициной начала поступать с 12 августа. Именно с того дня она находилась на небольшой площадке на высоте около 7 200 метров, сломав ногу при спуске и не имея возможности передвигаться.

Затем из штурмового лагеря ей доставили снаряжение и провизию, однако на обратном пути погиб один из альпинистов. После чего киргизские власти попытались эвакуировать альпинистку с помощью вертолета, но он совершил жесткую посадку, а экипаж травмировался. Также к женщине планировали отправить беспилотник и еврокоптер, но отложили запуск из-за плохих погодных условий.

При этом в Сети начало распространяться обращение сына Натальи Наговициной, который просил главу Генпрокуратуры РФ, МИД РФ и посла в Киргизии спасти его мать.