Дрон снял видео с места нахождения альпинистки Наговициной

Признаков жизни на месте нахождения альпинистки Натальи Наговициной нет, о чем свидетельствуют опубликованные кадры со склона пика Победы.
Игнат Далакян 2025-08-27 13:44:44
© Фото: Минобороны Киргизии © Видео: Минобороны Киргизии

Опубликованы новые кадры с места нахождения альпинистки Натальи Наговициной. Видеозапись показал Госкомитет нацбезопасности Киргизии.

Судя по кадрам, признаков жизни на склоне горы нет.

Напомним, россиянка застряла на высоте 7 200 метров. Альпинистка Наталья Наговицина более двух недель назад, спускаясь с вершины, сломала ногу. Попытки спасателей добраться до нее не увенчались успехом. Работу на этом направлении вели с самого первого дня случившегося совместно с российским посольством в Киргизии и в контакте с родственниками альпинистки.

Немногим ранее МЧС Киргизии признало альпинистку Наговицину пропавшей без вести. Местные власти допускают, что погибших в районе пика Победы альпинистов может быть больше.

#видео #горы #Пик Победы #Наталья Наговицина
