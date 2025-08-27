Дрон снял видео с места нахождения альпинистки Наговициной

Опубликованы новые кадры с места нахождения альпинистки Натальи Наговициной. Видеозапись показал Госкомитет нацбезопасности Киргизии.

Судя по кадрам, признаков жизни на склоне горы нет.

Напомним, россиянка застряла на высоте 7 200 метров. Альпинистка Наталья Наговицина более двух недель назад, спускаясь с вершины, сломала ногу. Попытки спасателей добраться до нее не увенчались успехом. Работу на этом направлении вели с самого первого дня случившегося совместно с российским посольством в Киргизии и в контакте с родственниками альпинистки.

Немногим ранее МЧС Киргизии признало альпинистку Наговицину пропавшей без вести. Местные власти допускают, что погибших в районе пика Победы альпинистов может быть больше.