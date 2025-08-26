МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

FPV-дрон настиг боевиков ВСУ, укрывшихся в подвале дома в Запорожье

Во время воздушной разведки операторы БПЛА обнаружили перемещение противника и передали координаты для дальнейшего уничтожения.
2025-08-26 05:07:51
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчет FPV-дронов Новороссийского полка горного соединения ВДВ уничтожил наблюдательные пункты, укрытия и живую силу ВСУ в Запорожской области. Минобороны РФ опубликовало кадры работы наших военнослужащих.

Во время воздушной разведки операторы беспилотников обнаружили перемещение группы боевиков ВСУ. Они передали координаты, и десантники атаковали противника сбросами с коптеров и ударными FPV-дронами.

Противник попытался укрыться в подвале заброшенного дома, но операторы БПЛА, умело маневрируя между препятствиями, точно завели FPV-дрон в подвальное помещение, где укрывались боевики. Подвал обрушился, а личный состав был уничтожен. Несколько украинских военнослужащих выбрались из-под завалов и перешли в другое укрытие, но благодаря быстрой, точной и слаженной работе расчетов БПЛА их тоже удалось уничтожить.

Ранее российские дроноводы сорвали ротацию боевиков в районе Камышевахи в ДНР. Военнослужащие группировки войск «Восток» уничтожили несколько единиц транспорта противника.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#армия #бпла #дроны #запорожская область #FPV
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
2
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
3
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
4
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
5
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
6
Воентех
7
«Военная приемка» в Беларуси
8
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
9
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
10
Инженеры водной стихии
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 