Расчет FPV-дронов Новороссийского полка горного соединения ВДВ уничтожил наблюдательные пункты, укрытия и живую силу ВСУ в Запорожской области. Минобороны РФ опубликовало кадры работы наших военнослужащих.

Во время воздушной разведки операторы беспилотников обнаружили перемещение группы боевиков ВСУ. Они передали координаты, и десантники атаковали противника сбросами с коптеров и ударными FPV-дронами.

Противник попытался укрыться в подвале заброшенного дома, но операторы БПЛА, умело маневрируя между препятствиями, точно завели FPV-дрон в подвальное помещение, где укрывались боевики. Подвал обрушился, а личный состав был уничтожен. Несколько украинских военнослужащих выбрались из-под завалов и перешли в другое укрытие, но благодаря быстрой, точной и слаженной работе расчетов БПЛА их тоже удалось уничтожить.

Ранее российские дроноводы сорвали ротацию боевиков в районе Камышевахи в ДНР. Военнослужащие группировки войск «Восток» уничтожили несколько единиц транспорта противника.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.