Hurriyet: Свечников мог выбраться на другой берег Босфора

В Турции допустили, что российский пловец Свечников мог добраться до другого берега и выбросить браслет с чипом.
Дарина Криц 2025-08-26 10:54:25
© Фото: beswim__, Instagram*

Турецкие средства массовой информации допустили, что пропавший пловец из России Николай Свечников мог выбраться на другой берег пролива Босфор, при этом выбросив браслет с чипом. Такое предположение сделали журналисты газеты Hürriyet.

«Пловцам перед заходом в море до начала соревнований надевают браслеты с чипом. Однако, поскольку чип не имеет GPS, местоположение российского пловца и тренера Николая Свечникова в море определить невозможно. Установленная система контроля движения фиксирует только момент входа и выхода пловца из воды. Свечников, вероятно, или утонул, или прыгнул в воду, а затем вернулся с другого берега и выбросил браслет с чипом», - говорится в опубликованной статье.

Напомним, участника ежегодного межконтинентального заплыва в проливе Босфор Свечникова продолжают искать третий день. Он успешно стартовал в числе первых пловцов, однако через 500-600 метров пропал из видимости и так и не добрался до финиша.

В настоящее время турецкие службы заняты поисками пропавшего мужчины. К ним приступили, как только стало известно о его исчезновении.

Накануне в беседе со «Звездой» чемпион мира по плаванию на открытой воде Евгений Безрученко предположил, что Свечникова подвело здоровье. Он считает, что во время соревнований могло произойти и непредвиденное, например, оторвался тромб, но окончательное заключение дадут медспециалисты.

* Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.

#в стране и мире #Турция #соревнования по плаванию #поиск пропавших #пролив Босфор #Николай Свечников
