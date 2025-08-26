Hurriyet: Свечников мог выбраться на другой берег Босфора

Турецкие средства массовой информации допустили, что пропавший пловец из России Николай Свечников мог выбраться на другой берег пролива Босфор, при этом выбросив браслет с чипом. Такое предположение сделали журналисты газеты Hürriyet.

«Пловцам перед заходом в море до начала соревнований надевают браслеты с чипом. Однако, поскольку чип не имеет GPS, местоположение российского пловца и тренера Николая Свечникова в море определить невозможно. Установленная система контроля движения фиксирует только момент входа и выхода пловца из воды. Свечников, вероятно, или утонул, или прыгнул в воду, а затем вернулся с другого берега и выбросил браслет с чипом», - говорится в опубликованной статье.

Напомним, участника ежегодного межконтинентального заплыва в проливе Босфор Свечникова продолжают искать третий день. Он успешно стартовал в числе первых пловцов, однако через 500-600 метров пропал из видимости и так и не добрался до финиша.

В настоящее время турецкие службы заняты поисками пропавшего мужчины. К ним приступили, как только стало известно о его исчезновении.

Накануне в беседе со «Звездой» чемпион мира по плаванию на открытой воде Евгений Безрученко предположил, что Свечникова подвело здоровье. Он считает, что во время соревнований могло произойти и непредвиденное, например, оторвался тромб, но окончательное заключение дадут медспециалисты.

