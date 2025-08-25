Организатор заплыва через Босфор рассказал о поисках Свечникова

Поиски пропавшего во время заплыва российского спортсмена Николая Свечникова в Турции начались сразу же, как только стало известно о происшествии. Об этом рассказал «Звезде» организатор заплыва Левент Каратас.

«Поиски продолжаются со вчерашнего дня. Как только все произошло, мы сразу же сообщили о случившемся в береговую охрану, морскую полицию, прибрежные полицейские участки и поисково-спасательные организации», - рассказал он.

По его словам, на заплыве есть система считывания времени на старте и на финише.

«Вы прыгаете в воду, то она записывает это время, а когда вы выходите, то идет запись времени финиша. Мы моментально поняли, что что-то не так, и сразу начали выяснять ситуацию», - пояснил организатор.

Организаторы принимают заявки на заплыв через специальную интернет-систему, рассказал Каратас. По его словам, существуют определенные критерии - например, наличие медицинских справок.

«Если потенциальные участники не предоставляют их в требуемом виде и не загружают в систему, то они не могут зарегистрироваться», - объяснил Каратас.

Он добавил, что в настоящее время поиски продолжаются. После полудня, по словам организатора заплыва, на место происшествия пригласили высокопоставленного командира из береговой охраны.

Напомним, что в Турции пропал турист из России, который пытался переплыть пролив Босфор. Российский тренер Николай Свечников стартовал на заплыве «Босфор 2025» в числе первых, но пропал из виду через 500-600 метров.